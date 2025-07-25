Президент РФ отметил развитие системы поддержки бойцов СВО с ограничениями по здоровью

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Система поддержки участников специальной военной операции с ограничением по здоровью развивается и наполняется востребованными планами и инициативами. На это указал президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам первого чемпионата по профмастерству среди бойцов СВО с инвалидностью, который проходит в рамках национального чемпионата "Абилимпикс".

"Важно, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными, востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации", - подчеркнул глава государства в приветственной телеграмме на сайте Кремля.

Отмечается, что чемпионат занимает достойное место на этом направлении. Масштабный и перспективный проект призван помочь героям в реализации талантов, содействии профессиональному росту, получении новых знаний и компетенций.

Президент выразил уверенность, что в ходе соревновательной и деловой программ конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, а также вдохновят товарищей на фронте своими успехами и достижениями. Путин также выразил надежду, что чемпионат завоюет широкое общественное признание и станет традиционным.

"Дорогие друзья! Мы гордимся вами, вашим мужеством, стойкостью, силой духа. Хочу пожелать вам победного настроя и всего самого доброго", - заключил президент.

О чемпионате

Первый чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" среди участников специальной военной операции стартовал в Казани 25 июля. Награждение победителей пройдет 29 июля в IT-парке имени Башира Рамеева.

Организаторы чемпионата - Минпросвещения РФ при поддержке правительства и государственного фонда "Защитники Отечества". Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, региональным - правительство Республики Татарстан.