Как сообщили в Минздраве республики, боец посетил Республиканскую детскую клиническую больницу, побывал в паллиативном отделении и отделении онкологии и гематологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон посетил Республику Крым, где в пятницу провел последний бой в своей карьере. Перед этим он встретился с тяжелобольными детьми отделения Крымского детского хосписа и провел спортивный мастер-класс, сообщили ТАСС в хосписе.

"Джефф Монсон, борец смешанных единоборств, посетил отделение Крымского детского хосписа в рамках своей поездки в Крым. Там он провел мастер-класс для тяжелобольных детей, пообщался с ними и с персоналом, а также подбодрил родителей", - сказали в хосписе, уточнив, что спортсмен показал несколько приемов самообороны. Отмечается, что Монсон отметил эмоциональность этого визита и поблагодарил за то, что его пригласили.

Как сообщили в Минздраве Республики Крым, боец также посетил Республиканскую детскую клиническую больницу, он побывал в паллиативном отделении и отделении онкологии и гематологии, пообщался с сотрудниками больницы, родителями и детьми.

"Боец очень внимательно отнесся ко всем маленьким пациентам - обошел каждого в палатах. Его визит стал настоящим событием для ребят и подарил им позитивные эмоции. Как отмечают врачи, такие моменты очень важны для детей, ведь пациенты детской больницы нуждаются не только в медицинской, но и в психологической и духовной поддержке", - говорится в сообщении.

Монсону 54 года, он завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА). На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 2 ничьи. В 2018 году он получил российское гражданство. 25 июля 2025 года в крымском городе Евпатории он провел последний день в своей карьере с блогером Максимом Щербаковым, поединок завершился вничью.