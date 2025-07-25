Еще одним важным направлением, которое нуждается в активной профилактике среди населения, министр здравоохранения назвал ишемическую болезнь сердца

ТАМБОВ, 25 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает важным предлагать пациентам вакцинацию от пневмококка, которая позволит избежать тяжелых осложнений. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область.

"Очень важно, чтобы предлагалась вакцинация против пневмококковой инфекции пациентам для профилактики пневмоний. Все мы видели достаточно тяжелых пациентов старшей возрастной группы с пневмониями, находящихся в реанимации. Это все можно профилактировать. Тогда и риска для здоровья меньше, и, соответственно, осложнений. И таких ситуаций, когда люди попадают в реанимацию, можно избежать", - сказал Мурашко.

Еще одним важным направлением, которое нуждается в активной профилактике среди населения, он назвал ишемическую болезнь сердца. По словам Мурашко, для лечения этого заболевания сегодня доступны новые методы и технологии, которые важно использовать специалистам на местах. "Это позволит сделать течение болезни более управляемым и профилактировать осложнения", - подчеркнул он.