СК назвал сумму возмещенного ущерба на стадии следствия с начала года

Она составила 51 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сумма возмещенного ущерба на стадии предварительного следствия с начала года составила более 51 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"За 5 месяцев расследовано свыше 72 тыс. преступлений, направлено в суд более 40 тыс. уголовных дел в отношении 45,5 тыс. обвиняемых, сумма возмещенного ущерба на стадии предварительного следствия составила свыше 51 мдрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти 70 млрд рублей, на личном приеме приняты более 96 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пятницу под председательством главы СК Александра Бастрыкина в киноконцертном зале Следственного комитета России состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику - Дню сотрудника органов следствия РФ.

"Хотелось бы отметить активную роль ветеранов в поддержке специальной военной операции. 64 ветерана по собственному желанию приняты на службу в Следственный комитет и проходят ее в следственных органах в новых регионах России. <…> В этот праздничный день мы чествуем не только действующих сотрудников, но и вспоминаем павших товарищей, тех, кто отдал свою жизнь за Отечество", - сказал Бастрыкин, слова которого процитировали в пресс-службе ведомства.