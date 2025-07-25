В пресс-службе городской администрации сообщили, что для ликвидации последствий непогоды привлекли дополнительную технику

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Около 50% месячной нормы осадков выпало в результате ливня в Кургане за несколько часов. Для ликвидации последствий непогоды привлекли дополнительную технику, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По данным профильных служб, в Кургане за несколько часов выпало 50% нормы месячных осадков. Для ликвидации последствий ливней на участках дорог и в жилом секторе в местах скопления воды была дополнительно привлечена приобретенная при поддержке главы региона и правительства области техника - 12 новых ассенизаторских машин", - говорится в сообщении.

Для оперативной откачки воды с улиц города были задействованы все силы и средства коммунальных служб. "С учетом прогнозируемых на выходные дождей, техника для откачки воды также готова к работе в круглосуточном режиме в субботу и воскресенье", - отметили в пресс-службе.