Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регион также получит федеральную поддержку на приобретение специального автотранспорта для проведения медосмотров в школах и детсадах

ТАМБОВ, 25 июля. /ТАСС/. Тамбовская область получит федеральную поддержку на модернизацию детских медицинских учреждений, а также на приобретение специального автотранспорта для проведения медосмотров в школах и детсадах. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который находится с рабочей поездкой в Тамбовской области.

"Мы включаем регион в модернизацию детских медицинских организаций. Тамбовская область получит денежные средства на детскую больницу, на приобретение специального автотранспорта, чтобы проводить медицинские осмотры в школах, в детских садах, в организованных коллективах. Это хорошо зарекомендовавшая себя технология, быстро, удобно", - сказал Михаил Мурашко.

Кроме того, глава Минздрава России сообщил о планах по модернизации перинатального центра Тамбовской области, который работает в регионе с 2018 года. "У вас прекрасный перинатальный центр, меняется в лучшую сторону, но уже прошло время, поэтому будем также обновлять оборудование там, развивать сеть жестких консультаций", - сказал он.

В Тамбове Михаил Мурашко вместе с врио губернатора области Евгением Первышовым посетили областную больницу, новую поликлинику в северной части города, а также психиатрическую больницу. В правительстве региона прошло совещание с главой Минздава России, участниками которого стали врачи, представители власти, мединститута и депутаты.