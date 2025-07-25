Руководитель проекта дивизиона "Городская экономика" АСИ Павел Корнеев заявил, что в рамках инициативы предполагается оценить доступность, ясность и открытость разработанной методики

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует масштабировать в 2026 году проект по развитию опорных населенных пунктов (ОНП), охватив не менее 30 регионов. Об этом сообщил руководитель проекта дивизиона "Городская экономика" АСИ Павел Корнеев, выступая в режиме видеосвязи на архитектурно-урбанистическом форуме URBANкасы в Чувашии.

В апреле АСИ определило 10 пилотных регионов для формирования и разработки целевой модели развития ОНП разных типов с учетом их размеров, экономической специализации и климатических условий. Целевая модель при помощи системы оценки состояния инфраструктуры позволит выбрать сценарии развития конкретных ОНП и составить планы мероприятий.

"На первом этапе, который мы закончили, <...> придумали <...> методологию оценки и выявления типа [ОНП]. <...> Мы готовы поработать вместе с теми, кто не вошел в пилотные регионы [АСИ], <...> вместе попробовать эту методологию на ваших опорных населенных пунктах, <...> и собрать релевантную обратную связь от всех тех людей, которые будут в дальнейшем, <...> я думаю, работать с этой методологией. Потому что в этом году у нас 10 регионов, <...> в следующем году мы планируем масштабироваться не менее чем на 30 регионов", - отметил Корнеев.

По его словам, предполагается оценить доступность, ясность и открытость разработанной методики. Корнеев уточнил, что по итогам работы определили, в частности, 11 типов ОНП и выделили 3 типа опорных пунктов, которые "так легко не легли в определение по существующим факторам". Всего в РФ в единый перечень включены 2 160 опорных населенных пунктов. Единый план по достижению национальных целей развития РФ предполагает, что качество среды для жизни в опорных населенных пунктах России к 2030 году улучшится на 30%, к 2036 году - на 60%.

25 июля в Козловке прошел архитектурно-урбанистический форум URBANкасы с участием специалистов из Нижегородской области, Татарстана, Марий Эл и других регионов. Эксперты обсудили перспективы межрегионального взаимодействия, особенности нормативной базы и градостроительных аспектов, обменялись муниципальными практиками. Глава Минстроя Чувашии Владимир Максимов отметил, что главная цель форума - определить масштабные задачи и конкретные решения. "Развитие территории - это не только внутренние процессы в рамках муниципалитета, но и синхронизация действий с соседними округами и даже регионами", - написал министр в Telegram-канале.