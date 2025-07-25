Пресс-служба МУП "Водоканал" сообщила, что на водопроводной линии произошла утечка

ЭЛИСТА, 25 июля. /ТАСС/. Авария на водопроводной линии оставила без водоснабжения жителей нескольких районов республиканского центра Калмыкии - Элисты. Об этом сообщила пресс-служба МУП "Водоканал".

"Утечка на водопроводной линии на пересечении улиц Эссембаева и Ленина привела к отключению водоснабжения в нескольких районах города. Без воды остались жители 8-го и 9-го микрорайонов, а также комплекса Сити-2. Кроме того, временные неудобства испытывают жители прилегающих улиц", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада приступила к восстановительным работам.