Минздрав увеличит объемы помощи пациентам из регионов в федеральных клиниках

Это в том числе коснется таких направлений, как нейрохирургия, сердечно-сосудистые заболевания, офтальмология и ортопедия, указал министр здравоохранения Михаил Мурашко

ТАМБОВ, 25 июля. /ТАСС/. Объем медицинской помощи для пациентов из регионов, в том числе в сферах офтальмологии и ортопедии, будет увеличен в федеральных клиниках страны в 2025 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область.

"В этом году мы еще увеличим объемы помощи для пациентов из субъектов Российской Федерации, в том числе из Тамбовской области, по разным видам помощи. Это и нейрохирургия, и сердечно-сосудистые заболевания, и офтальмология, и ортопедия, то есть все эти объемы в федеральных клиниках также будут прирастать", - сказал Мурашко.

В Тамбове Михаил Мурашко и глава региона Евгений Первышов посетили областную больницу, новую поликлинику в северной части города, а также психиатрическую больницу. Говоря о региональном сосудистом центре Тамбовской области, Мурашко отметил качественную работу врачей и "грамотно выстроенную технологию маршрутизации пациентов", которая дает хорошие результаты. При этом он предложил внедрить в работу центра новое направление для региона, рассчитанное на пациентов, перенесших ковид и страдающих нарушением сердечного ритма. "После ковида мы видим возросшее число пациентов с нарушением сердечного ритма, в регионе врачи имеют высокие компетенции, они спокойно это новое направление смогут реализовать", - сказал Мурашко.