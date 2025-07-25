Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку для проверки системы

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что на борту Airbus A320 появилась индикация неполетной конфигурации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Рейс "Уральских авиалиний" из Сочи в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса [U6-220 по маршруту Сочи - Екатеринбург] на борту Airbus A320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы", - говорится в сообщении.

После выполнения всех процедур полет был продолжен в штатном режиме, добавили в авиакомпании. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, прибытие рейса ожидается в 00:50 местного времени (22:50 мск).