Обучение пройдет в рамках проекта "От студента до специалиста"

КАЛУГА, 25 июля. /ТАСС/. Порядка 500 студентов калужских колледжей пройдут обучение под заказ трех промышленных предприятий региона в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге в рамках проекта "От студента до специалиста". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).

Директор технопарка Маргарита Скворцова представила проект министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. По ее словам, данная работа ведется в процессе реализации национального проекта "Кадры".

"В Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге будет реализован межведомственный проект "От студента до специалиста", в рамках которого 500 студентов колледжей региона пройдут обучение под заказ трех промышленных предприятий Калужской области: "Калугапутьмаш", "Калужский турбинные завод", ООО "АГК", - сказано в сообщении.

Отмечено, что министра также ознакомили с опытом внедрения в технопарке системы непрерывной подготовки кадров - от профессиональной ориентации школьников до повышения квалификации работников предприятий. Кроме того, ему показали лабораторию беспилотной авиации, которая является площадкой реализации концепции бесшовной подготовки квалифицированных кадров.

Скворцова также рассказала о реализации федерального проекта "Активные меры содействия занятости" и практико-ориентированной подготовке специалистов для российских промышленных предприятий. ИРПО реализует данный проект с 2023 года; за это время сформирована профессиональная команда, установлены партнерские связи с образовательными партнерами и потенциальными работодателями, сформулированы основные направления его развития. В 2025 году проект реализуется ИРПО в 79 регионах страны. "Посещение министра труда и социальной защиты стало важной возможностью обсудить перспективы и пути совершенствования системы профессионального образования и кадрового обеспечения отечественной экономики", - отметила директора технопарка.

Институт развития профессионального образования реализует ключевые проекты в системе среднего профессионального образования (СПО) по поручению Минпросвещения РФ.