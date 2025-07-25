В первых числах месяца планируется открытие двух новых маршрутов на северном склоне курорта

ЧЕРКЕССК, 25 июля. /ТАСС/. Новые экологические тропы общей протяженностью свыше 8 км откроются на всесезонном горном курорте "Архыз" (Карачаево-Черкесия) в августе на высоте 2,8 тыс. м, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Архыз" в августе увеличит протяженность экотроп более чем на 8 км, сейчас этот показатель составляет 44 км. В первых числах месяца планируется открытие двух новых маршрутов на северном склоне курорта. Оба они средней сложности и начинаются на высоте 2 840 метров над уровнем моря на верхней станции канатной дороги "Аполлон", которая с вводом новых экологических троп впервые будет запущена в летний период", - сказали в пресс-службе курорта.

Один из новых маршрутов протяженностью 1,3 км и с перепадом высоты 190 м проходит по горному хребту до пика Габулу (3 030 м). Здесь со смотровой площадки, в частности, открываются виды на вершину Темир-Кулак и долину одноименной реки, горное озеро в районе перевала Кара-Су, самую высокую гору Архыза - Пшиш (3 790 м). Во время прохождения Дуккинской тропы в 7 км с перепадом высот до 1 050 м туристов ждет знакомство сразу с несколькими природными зонами - альпийской на высоте 2,8 тыс. м и субальпийской - самой яркой по цветовой гамме из-за обилия луговых цветов. Маршрут заканчивается у горной реки Дукка около палаточного кемпинга курорта.

"Реализация новых экотроп в самом сердце Карачаево-Черкесии - это, безусловно, важный шаг в развитии экологического туризма республики и сохранении природного наследия. Без сомнения эти два новых маршрута войдут в золотой фонд экотроп Архыза в силу своих уникальных живописных панорам, обилием природных зон, а разнообразие флоры и фауны позволит туристам наблюдать за краснокнижными животными и растениями в их естественной среде", - привели в пресс-службе слова гендиректор УК "Архыз" Романа Киранчука.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 44 км экотроп, девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.