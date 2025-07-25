В Смоленской области будут использовать систему видеоаналитики "Сфера"

Опыт регионов России показывает, что более 45% преступлений раскрывается с помощью систем видеофиксации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Систему видеоаналитики "Сфера" для распознавания лиц, разработанную в Подмосковье, будут использоваться в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин по итогам встречи с первым заместителем главы МВД РФ Александром Горовым.

Как отметил Анохин, опыт регионов России показывает, что более 45% преступлений раскрывается с помощью систем видеофиксации. Это подтверждает необходимость перехода работы следственных органов на новый цифровой уровень.

"Для этих целей в работе будем использовать систему видеоаналитики "Сфера", разработанную правительством Московской области. Она показывает высокую эффективность на протяжении пяти лет", - написал он.

По данным сайта "МВД Медиа", система видеоаналитики "Сфера" умеет распознавать лица пассажиров, которые находятся в розыске. Кроме того, камеры могут обнаружить потерявшихся детей и пожилых людей. Программа позволяет предотвратить серьезные правонарушения и снизить уровень преступности.