Депутат Рады Гетманцев: у Украины нет денег на то, чтобы вернуть эмигрантов

Кроме того, считает депутат, обещание предоставить преимущества тем, кто вернется из-за рубежа, может вызвать недовольство тех, кто остался в стране

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Возвращение эмигрантов является чрезвычайно важным делом для Украины, но на это у правительства нет денег. Такое мнение выразил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Даже учитывая чрезвычайную важность этого вопроса, мы не можем говорить о каких-то плюшках для возвращения украинских беженцев, - сказал он украинскому изданию "Дело". - Во-первых, у нас денег на это нет, давайте будем честны". Кроме того, считает депутат, обещание предоставить преимущества тем, кто вернется из-за рубежа, может вызвать недовольство тех, кто остался в стране.

По оценке Украинского института будущего, общая численность населения Украины сократилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году. При этом из-за старения, низкой рождаемости и массовой миграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн трудоустроенных сейчас приходится около 20 млн пенсионеров, детей и безработных. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами. При этом мужчины призывного возраста стараются избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.