В Москве открылся фестиваль вьетнамской культуры

Он продлится до 3 августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фестиваль культуры Вьетнама начался на Манежной площади. Он продлится до 3 августа, событие приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

В церемонии открытия приняли участие Нго Фыонг Ли, жена генерального секретаря центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама, посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Приглашаем познакомиться с традициями и культурой Вьетнама. До 3 августа здесь, на одной из площадок масштабного проекта "Лето в Москве", пройдет больше 100 мероприятий - это выступления артистов, театральные представления, творческие занятия и гастрономическая программа", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Нго Фыонг Ли отметила, что фестиваль вьетнамской культуры познакомит гостей с уникальными традициями страны. По ее словам, это масштабное мероприятие является наглядным подтверждением тесного культурного взаимодействия между Россией и Вьетнамом.

"Это мероприятие станет ярким свидетельством искренней дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Фестиваль вьетнамской культуры позволит жителям России ближе познакомиться с Вьетнамом, его богатыми традициями и открытыми, доброжелательными людьми. Уверен, что такое яркое событие еще больше сблизит народы наших стран", - подчеркнул Данг Минь Кхой.

Выставки, музыка и угощения

"На Манежной площади обустроили несколько тематических зон. В одной из них москвичи и туристы услышат звучание традиционных музыкальных инструментов, в другой - научатся готовить национальные угощения, такие как суп фо-бо, спринг-роллы и сладости из зеленого риса, в третьей - посмотрят спектакли кукольного театра", - уточнили в пресс-службе комитета.

Кроме того, в павильонах можно приобрести напечатанные рисунки, выполненные в технике Донгхо, предметы лакового искусства и конусные шляпы нон с живописным декором. Под руководством мастеров желающие слепят игрушки из рисового теста. Здесь же пройдут показательные выступления по вьетнамскому боевому искусству и танцам.

"В дни фестиваля на площадке открыты сразу три выставки. В рамках экспозиции "Ханой и 12 сезонов цветов" дизайнер Ву Вьет Ха демонстрирует свою коллекцию национальных костюмов аозаев. Смену времен года во вьетнамской столице автор передал с помощью изображений ромашек, лилий и лотоса на нарядах. Каждое растение связано с его воспоминаниями о городе", - добавили в комитете.

Также выставке "Вьетнамское искусство лака - калейдоскоп уникальных изделий" представили предметы, созданные на стыке старинных традиций и современности известным брендом Вьетнама. Фотовыставка "Вьетнам - страна и люди" посвящена регионам этого государства, их жителям и самобытным пейзажам.

Фестиваль организован правительством Москвы совместно с посольством Социалистической Республики Вьетнам в России. Подробная программа опубликована на странице события в туристическом сервисе Russpass.