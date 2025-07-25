Глава республики Денис Пушилин заявил, что существующие нормативы не соответствуют реальности, так как в условиях дефицита "невозможно потреблять такое количество воды"

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в семь раз снизило нормативы потребления воды, по которым рассчитывается плата за водоснабжение для жителей без счетчиков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее глава республики заявил, что существующие нормативы не соответствуют реальности, так как в условиях дефицита "невозможно потреблять такое количество воды".

"Сегодня правительством ДНР по моему поручению было принято решение о снижении норматива на потребление воды [для тех], у кого нет счетчиков, в семь раз. Соответственно, и платить нужно будет меньше в семь раз. Жалоб было очень много, поэтому здесь ситуацию подправили", - сказал Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

В ДНР сложилась критическая ситуация с запасами воды в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля из-за обмеления основных водохранилищ было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса, одна из них - уменьшение аварийности на сетях для снижения водопотерь.