В правительстве региона сообщили, что речь идет о победителях и призерах всероссийских и региональных олимпиад

НАЛЬЧИК, 25 июля. /ТАСС/. Победители и призеры всероссийских и региональных олимпиад, а также состязаний по родным языкам стали получателями премий главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбека Кокова. Это больше 100 педагогов и школьников со всей республики, сообщили в правительстве региона.

"Присудить в 2025 году премии главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа всероссийской олимпиады, республиканской олимпиады по родным языкам и подготовившим их педагогическим работникам", - говорится в указе, опубликованном на портале правительства КБР.

В документе имена более 100 школьных учителей и их учеников из различных городов и районов республики.

Казбек Коков учредил премию в 2021 году. За победу в заключительном этапе всероссийской олимпиады ученик и педагог, его подготовивший, получат по 50 тыс. рублей, призеры - по 25 тыс. рублей, победители состязаний по родным языкам - 15 тыс. рублей.