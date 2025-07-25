Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту приостановлен. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Позже движение возобновили. Ограничения действовали полчаса.

В новость внесены изменения (01:15 мск) - добавлена информация о возобновлении проезда автотранспорта.