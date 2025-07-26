Тело одного ребенка было найдено на свалке в Петропавловске-Камчатском, другого - в поселке в Марий Эл

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. МВД России готово выплатить вознаграждение в размере 1 млн рублей за оказание помощи в раскрытии убийств двух детей в августе 2006 года и в марте 2024-го. Это следует из информации на сайте ведомства.

Там отмечается, что тело новорожденного ребенка было найдено 6 марта 2024 года на свалке в Петропавловске-Камчатском. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). "Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления, поиск матери ребенка и других причастных лиц", - сказано в сообщении. Также продолжается сбор биологических образцов, включая буккальный эпителий, для проведения ДНК-экспертизы.

"МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления", - отмечается в сообщении.

Еще одно преступление, за которое МВД готово выплатить 1 млн рублей, это убийство 9-летнего мальчика в августе 2006 года в деревне Быковка Юринского района Марий Эл.