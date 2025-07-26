Мишустин отметил развитие туристической инфраструктуры в Алтайском крае

Премьер-министр подчеркнул, что туризм должен стать одним из важнейших драйверов роста региона

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Алтайский край успешно создает туристическую инфраструктуру, которая привлекает путешественников. На это указал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с губернатором региона Виктором Томенко.

"Мы с вами сейчас посмотрели, как реализуется программа экономического развития региона по поручению президента. Меня обрадовали цифры: внебюджетные инвестиции - больше 22 млрд рублей, 6 тыс. рабочих мест, идет рост ВРП и реально располагаемых денежных доходов населения. Но что самое важное - создается новая инфраструктура, которая, конечно, привлекает туристов, людей, которые на сегодняшний день путешествует в Алтайском крае", - сказал глава российского кабмина.

Он подчеркнул, что туризм должен стать одним из важнейших драйверов роста Алтайского края. "Очень важно создать все условия для построения современной, комфортной инфраструктуры. И дать гарантии бизнесу, который сюда приходит", - заметил председатель правительства РФ, призвав продолжать тренд на привлечение внебюджетных инвестиций.

Отдельно Мишустин попросил Томенко доложить о реконструкции Чуйского тракта. Ремонт этой дороги должен решить проблему с заторами, особенно во время туристического сезона, также снизится и аварийность. "Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал, в том числе Алтайского края", - заметил премьер.

В свою очередь Томенко сообщил, что из 323 км Чуйского тракта, пролегающего в Алтайском крае, 146 км переведены на четырехполосное движение. "На ближайшую пятилетку еще 22 км дороги уже включены. Еще 27 км уже подготовлены в пятилетний план. Сейчас мы с Минтрансом и Росавтодором отрабатываем возможность этого включения. И по остальным частям дороги готовится проектно-сметная документация", - сказал Томенко.