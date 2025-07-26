Премьер-министр упомянул рост ВРП, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и рост реальных располагаемых денежных доходов населения

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с результатами, достигнутыми Алтайским краем за последние годы. Он отметил, что региону удалось добиться хорошего прогресса.

Ранее край был включен в список отстающих, для него была составлена индивидуальная программа социально-экономического развития. На представленных Мишустину стендах, в частности, изложены итоги ее выполнения в 2020-2024 годах и определены планы на следующий период. Названы также приоритетные инвестиционные проекты, приводятся данные по ВРП, средним зарплатам и другим показателям. Доклад представил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Спасибо, вы по самым основным пунктам прошлись, по которым мы и измеряем развитие регионов. Это рост ВРП, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Здесь везде есть прогресс", - похвалил Мишустин.

Он напомнил предыдущую встречу с Томенко, где ставился вопрос о привлечении внебюджетных инвестиций. "Меня, честно, обрадовали цифры - 22 млрд рублей. И плюс 6 тыс. рабочих мест", - указал премьер.

Глава российского кабмина отметил, что дополнительные возможности для привлечения инвестиций дает активное развитие туризма на Алтае. Перечислив еще несколько прорывных направлений, он указал, что все вместе это создает синергетический эффект.