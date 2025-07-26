В районе стадиона "Лужники" перекрыли движение в связи с проведением концерта

На участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора движение будет ограничено с 20:00

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Движение с 08:00 в районе стадиона Лужники перекрыто в связи с проведением концерта Леонида Агутина. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сегодня в связи с проведением концерта будет временно закрыто движение в районе спорткомплекса "Лужники. С 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора", - говорится в сообщении.

На участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора движение будет ограничено с 20:00 до окончания концерта.

"Также на некоторых участках до окончания концерта временно закрыта парковка. Будьте внимательны. Стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений", - отмечается в публикации.