Он состоится 24 августа в Государственной академической капелле и станет завершающим мероприятием пребывания в городе мощей святителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Концерт "Хранитель Церкви Русской", посвященный 100-летию со дня кончины Патриарха Тихона, состоится 24 августа в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, мероприятием станет завершением пребывания в городе мощей святителя, сказал ТАСС сценарист спектакля Сергей Кругликов. Как пояснил ТАСС председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров, ковчег с мощами святителя будет находиться в городе с 17 по 20 августа.

"Концерт "Хранитель Церкви Русской" состоится 24 августа в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. <...> Концерт станет завершающей точкой пребывания мощей святителя в городе", - отметил Кругликов.

Чтецы в сопровождении оркестра и хора расскажут о жизни Патриарха Московского и всея Руси Тихона, впервые с петровских времен возглавившего Церковь в качестве патриарха в 1917 году, в непростое для России время, пояснил сценарист. Он напомнил, что Петр I упразднил патриаршество, а руководство Церковью долгое время было возложено на Святейший правительствующий Синод. Сценарий концерта написан на основе исторических документов: воспоминаний современников и охраны святителя Тихона во время его содержания под арестом в Донском монастыре в 1922-1923 годах, стенографий судебных заседаний, газет и посланий самого святителя.

Большое внимание в постановке уделяется воспоминаниям сотрудницы ВЧК Марии Вешневой, входившей в охрану патриарха при его содержании под арестом. Несмотря на то, что девушка находилась в охране, она все больше проникалась симпатией к святителю, добавляет Кругликов, - в какой-то момент Вешнева начала помогать Патриарху, читать с ним жития святых.

При написании сценария главной задачей стало показать саму личность Патриарха - сочетание в нем примирительных качеств и решительной доброй силы. В условиях давления, по словам сценариста, он отстаивал фундаментально важные для Церкви вопросы и вместе с тем никогда не высказывал непримиримой позиции по отношению к власти.

"Человек в средоточии политической жизни, человек в средоточии Гражданской войны в России, в условиях, когда все делятся на партии, лагеря, отказывается вступать в какую-либо партию, говоря, что он всегда и только с народом <...>. Совершенно высший идеал и христианина, и гражданина, и исключительно важный сегодня пример", - подчеркнул Кругликов.

Постановка в Петербурге

Постановка станет завершающей точкой нахождения ковчега с мощами Патриарха Тихона в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров, ковчег с мощами Патриарха Тихона прибудет в город 17 августа. Святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе с 17 по 20 августа. В день прибытия в соборе пройдет литургия, после чего в течение нескольких дней перед мощами будут совершаться молебны. Как отметил председатель Совета по культуре, концерт, который пройдет в Петербурге 24 августа, будет обладать особым компонентом.

"В Петербурге программа будет представлена с участием молодежных оркестра и хора, ведущих петербургских артистов театра и кино. Особым компонентом будет премьера кантаты "Добродетели святого Тихона" - музыка Петра Корягина, либретто - иерея Илии Макарова", - добавил собеседник.

Премьера музыкально-литературной постановки прошла в апреле в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве. Всего показ постановки пройдет в 68 регионах России. Проект "Хранитель Церкви Русской" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Москвы в рамках Патриаршего Международного фестиваля духовной музыки "Свет Христов".

Патриарх Тихон родился в 1865 году в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника. Окончил Торопецкое духовное училище, затем Псковскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Монашество принял в 1891 году, в этом же году рукоположен в сан иеромонаха. В 1898-1907 годах служил в Северной Америке: был епископом Алеутским и Северо-Американским, а в 1905 году возведен в сан архиепископа.

После Февральской революции 1917 года архиепископ Тихон вошел в состав нового Синода Православной Российской церкви (с 1943 г. - Русская православная церковь). С ноября 1917 года по апрель 1925 года - Патриарх Московский и всея Руси. В мае 1922 года был помещен под домашний арест в своей резиденции на Троицком подворье, а 16 мая изолирован в Донском монастыре. С 19 апреля по 27 июня 1923 года Патриарх Тихон находился в заключении во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке. Умер патриарх Тихон 7 апреля в Москве, погребен в Донском монастыре. В 1989 году канонизирован Русской православной церковью.