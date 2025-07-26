Работы велись в круглосуточном режиме для скорейшего восстановления водоснабжения курортного города в разгар туристического сезона, сообщил глава администрации города Александр Юрьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. В Евпатории завершены работы по ликвидации аварии на городском водоводе, началось заполнение системы водой. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев в своем Telegram-канале.

Внутригородской водовод в Евпатории получил повреждения 24 июля, из-за чего в городе полностью ограничили водоснабжение до конца ремонта.

"После завершения работ по устранению аварии со вчерашнего вечера происходит заполнение системы", - написал Юрьев.

Глава администрации предупредил, что из-за постепенного повышения давления и изношенности труб возможны новые порывы. Работы велись в круглосуточном режиме для скорейшего восстановления водоснабжения курортного города в разгар туристического сезона.

В настоящее время коммунальные службы контролируют процесс восстановления водоснабжения. Администрация просит горожан сообщать о проблемах с водой для оперативного реагирования.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Республики Крым, в связи с аварией на городских сетях организовали проверку. Планируется дать оценку исполнению законодательства в сфере ЖКХ. На контроле в прокуратуре города находился также вопрос организации подвоза воды населению.