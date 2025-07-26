В Новгородской, Архангельской, Вологодской областях, Карелии и Коми будет фиксироваться пятый класс пожарной опасности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Чрезвычайный класс пожарной опасности будет наблюдаться в регионах Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни из-за высоких температур и географических особенностей. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На большой территории СЗФО прогнозируется площадь, занятая пятым классом пожарной опасности, максимальная по сравнению со всеми другими регионами. Поэтому в Новгородской, Архангельской, Вологодской областях, Карелии, Коми будет фиксироваться пятый класс пожарной опасности в ближайшие дни", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что такая ситуация связана не только с высокой температурой, но и с географическими особенностями. Поскольку леса в перечисленных регионах хвойные, они загораются гораздо быстрее.