Председатель Госдумы отметил профессионализм сотрудников сферы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, отметив, что их профессионализм, ответственность и добросовестность к работе вызывают уважение.

"Профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу работников сферы товаров и услуг вызывают уважение", - говорится в обращении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.

Спикер ГД подчеркнул, что использование современных технологий, расширение ассортимента товаров, запуск удобных для граждан сервисов позволяет развивать отрасль, внося вклад в укрепление экономики России и повышая качество жизни граждан.