В Казани открылся чемпионат профмастерства для участников СВО

Он стартовал по направлениям веб-разработка, сборка - разборка электронного оборудования, ремонт и обслуживание автомобилей, резьба по дереву, промышленная робототехника и электромонтаж

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Соревновательная программа первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" стартовала на площадке производственно-учебного центра Казанского вертолетного завода, передает корреспондент ТАСС.

Чемпионат стартовал по направлениям "веб-разработка","сборка - разборка электронного оборудования", "ремонт и обслуживание автомобилей", "резьба по дереву", "промышленная робототехника" и "электромонтаж". Сегодня также соревнуются массажисты, фотографы, столяры, повара, сварщики, слесари и операторы БПЛА.

"Наши участники пробуют себя в качестве специалистов по автоматизации таких технологических процессов, как лазерная резка, автоматизированная сборка. В данном случае у нас представлен робот, собирающий партию саперных лопаток, а завтра они будут писать программу по автоматизированной покраске роботов", - рассказала ТАСС главный эксперт соревнований по направлению "промышленная робототехника" Наталья Грачева.

Она отметила, что специалистов в этой сфере в стране недостаточно, поэтому участники соревнований смогут использовать освоенные навыки при дальнейшем трудоустройстве. "В России требуются специалисты, которые будут заниматься эксплуатацией и интеграцией роботов в технологические процессы на производствах. С учетом того, что это автоматизация, доступная для людей с ограниченными возможностями, это открывает большие горизонты для этой категории граждан. Чтобы они не сидели дома, а смогли реализовать себя", - добавила Грачева.

Как рассказал ТАСС главный эксперт соревнований среди операторов БПЛА, член Федерации гонок дронов России Андрей Андреев, конкурсная программа этого направления разделена на два основных блока. Сначала участники должны показать теоретические знания - решить тестовые задания. Затем они выйдут на летную площадку, где должны будут оценить техническое состояние летательного аппарата и показать навыки пилотирования дроном.

Андреев подчеркнул, что управление беспилотными летательными аппаратами - это перспективное направление, которое имеет большой потенциал для развития в ближайшем будущем. "Например, мы сейчас в Новосибирске пытаемся запустить два проекта. Это доставка груза дроном до конечного потребителя, а второй проект - патрулирование улиц при помощи дронов", - поделился он.

О чемпионате

Организаторы отмечают, что основная цель чемпионата - обеспечить комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, имеющих инвалидность, помочь ветеранам специальной военной операции в профориентации, освоении новых профессий и специальностей, которые позволят им реализовать себя и успешно трудоустроиться на открытом рынке труда.

Помимо соревновательной части, чемпионат включает деловую программу, в рамках которой пройдут пленарное заседание по вопросам профессионального развития ветеранов СВО, круглые столы о реабилитации через спорт и роли гражданского общества в поддержке участников СВО. Также будут организованы профориентационные, экскурсионные и спортивные мероприятия.

Чемпионат проходит с 25 по 29 июля в Казани. В нем принимают участие порядка 400 человек, в том числе эксперты и сопровождающие. По итогам чемпионата 75 финалистов примут участие в национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет в Москве в октябре 2025 года.

Организаторы чемпионата - Минпросвещения РФ при поддержке правительства и государственного фонда "Защитники Отечества".

Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, региональным - правительство Республики Татарстан.