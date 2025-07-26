Помощник президента России отметил, что ВМФ остается надежным защитником национальных интересов страны

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России был и остается надежным защитником национальных интересов страны. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в поздравлении с Днем ВМФ ветеранам и личному составу флота.

"Военно-морской флот остается надежным защитником национальных интересов Российской Федерации - великой морской державы, - подчеркнул Патрушев. - Мы гордимся его славной историей, ратными подвигами, безупречной службой Отечеству".

Глава Морколлегии пожелала всем военным морякам - матросам, старшинам, мичманам, офицерам и адмиралам - крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Родины.

"Пусть под вашим надежным присмотром российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные задачи", - резюмировал помощник президента.

День Военно-морского флота в 2025 году отмечается 27 июля.