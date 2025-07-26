Новый образовательный объект появится в проезде Стройкомбината, он будет рассчитан на 11 групп для детей от трех до семи лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В столичном районе Очаково-Матвеевское началось строительство нового детского сада, рассчитанного на 275 воспитанников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В районе Очаково-Матвеевское строится детский сад на 275 мест. Новый образовательный объект появится в проезде Стройкомбината, он будет рассчитан на 11 групп для детей от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в детском саду запланированы комфортные группы, музыкальный и физкультурный залы, бассейн.

Особое внимание будет уделено созданию доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории появится общая игровая зона с теневыми навесами, защищающими от солнца и осадков. Также оборудуют места для хранения колясок, велосипедов, самокатов и санок.

Завершить строительство планируется в 2026 году. После ввода объекта в эксплуатацию его передадут в городскую систему образования.