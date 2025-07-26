Подписано соответствующее соглашение между главами этих городов, сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Владивосток (Россия) и Брест (Белоруссия) стали городами-побратимами, подписано соответствующее соглашение между главами этих городов. Об этом сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков в своем Telegram-канале.

"Владивосток и Брест стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение сегодня подписали с мэром Бреста Сергеем Лободинским. Соглашение предусматривает сотрудничество между городами в различных областях. В частности, планируется укрепить связи в сферах экономики, транспорта, туризма, культуры, образования, спорта и молодежной политики", - написал Шестаков.

Мэр Владивостока выразил уверенность в том, что побратимство городов откроет новые перспективы для совместных проектов. "Мы искренне рады новому этапу дружбы с Брестом, рады, что наши города, как и наши страны, идут вперед вместе, ведь вместе мы действительно сильнее, - отметил он. - Планируем и дальше активно поддерживать обмен делегациями, молодежные инициативы и проводить совместные мероприятия".