Медали достались бойцам-добровольцам, которые служат в подразделении батальона БПЛА

КУРСК, 26 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда "Барс", которые служат в подразделении батальона БПЛА. Об этом врио главы региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Барс-Курск" - отряд, который знают далеко за пределами региона. Накануне вручил государственные награды трем добровольцам бригады, которые служат в подразделении батальона БПЛА", - написал он.

Медаль "За отвагу" получил Владимир Левкин из Москвы, который несет службу с ноября. По словам Хинштейна, боец уничтожил 37 вражеских целей, получил ранение.

Также медаль "За отвагу" получил Алексей Авдюхин из Рязани. "Дома его ждут двое детей. Но даже несмотря на то, что младшему только 10, папа не может оставаться в стороне - защищает Родину. С ноября Алексей благодаря точным ударам и смекалке уничтожил 40 целей противника", - написал врио губернатора.

Медалью "За храбрость" II степени награжден Кирилл Якимов из Калининграда, который в декабре 2024 года вступил в отряд "Барс". "20 декабря, когда нацисты нанесли варварский ракетный удар по Рыльску, Кирилл не растерялся, кинулся спасать людей. Проявил неподдельную храбрость: спас трех человек, помог укрыть их в безопасное место", - проинформировал Хинштейн.