Москвичи могут попробовать новые активности на SUP-бордах

Одним из форматов станет SUP-кросс, который объединяет два типа движения: три километра на воде и пять по лесным тропам, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Беплатные занятия по новым формам SUP-бординга запускают в Серебряном бору в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"SUP-серфинг стал одним из главных летних трендов в столице. В этом сезоне в Серебряном бору проходят бесплатные занятия по SUP-кроссу и SUP-йоге - новой форме движения и отдыха на воде", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что занятия будут проходить на Бездонном озере на пляже №3.

Одним из новых форматов станет SUP-кросс. Он объединяет два типа движения: три километра на воде и пять по лесным тропам. Это умеренная физическая активность, для преодоления маршрута не требуется специальной подготовки. Все занятия проходят под контролем профессиональных спасателей и инструкторов.

С августа будет запущена SUP-йога. Желающие смогут попробовать балансировать на доске. Для новичков запланированы два открытых урока по субботам.

В пресс-службе подчеркнули, что с расписанием занятий можно ознакомиться на официальном сайте "Мосприроды". Оборудование для занятий можно арендовать на месте.