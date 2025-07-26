Золотую медаль завоевала Екатерина Чуркина из школы №179, серебро получили Михаил Никитин и Дарья Кукшинова из школы Центра педагогического мастерства, а бронзовую награду - Елизавета Дятлова из школы "Летово"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по лингвистике, которая проходила с 21 по 26 июля в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Международная олимпиада по лингвистике - престижное интеллектуальное соревнование, которое проводится с 2003-го. В этом году нашу страну представили четыре ученика, и все они - москвичи. Ребята выполняли задания в индивидуальном и командном турах. Сначала каждый из них решал по пять задач, а затем сборная выполняла одно, но более объемное лингвистическое задание", - приводится комментарий пресс-службы департамента образования и науки Москвы на портале.

Золотую медаль завоевала Екатерина Чуркина из школы №179. Серебро получили Михаил Никитин и Дарья Кукшинова из школы Центра педагогического мастерства, а бронзовую награду - Елизавета Дятлова из школы "Летово".

Все участники ранее становились победителями Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, а Дарья Кукшинова также отличилась на ВсОШ по английскому языку. Кроме того, вся четверка - призеры традиционной олимпиады по лингвистике, проходящей в рамках Московской олимпиады школьников.