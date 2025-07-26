Для гостей и участников мероприятия организовали ярмарку, концерт и дегустацию блюд национальной кухни

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН /КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/, 26 июля. /ТАСС/. Десятки мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленники со всего Северного Кавказа представили свои работы на международном фестивале "Алтын-къол", который открылся в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР). Для гостей и участников организовали ярмарку, концерт и дегустацию блюд национальной кухни, передает корреспондент ТАСС.

Темой фестиваля стал традиционный сундук и его роль в жизни семьи. "Алтын кюбюр" переводится с карачаево-балкарского языка как "золотой сундук". На выставке представили лучшие образцы, которые хранятся в семьях.

"Мы привезли 10 старинных сундуков, у нас есть и современные. Все изготовлены нашими жителями. Самый раритетный - в 1947 году. В этих сундуках хранили приданное невесты, а также домашнюю утварь", - рассказала ТАСС коллекционер из селения Хабаз Людмила Ульбашева.

Мастера из селений Ташлы-Тала, Хабаз и Эльбрусского района провели мастер-классы. В рамках проекта "Нарт жортуул" (поход) прозвучали старинные народные и современные песни. Изделия мастеров народных промыслов показали жители Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Оренбургской области, Казахстана.

"Стало хорошей и доброй традицией ежегодно в июле месяце проводить наш международный фестиваль. Данная площадка - это отличная возможность соприкоснуться с нашими традициями и обычаями, богатой культурой", - сказал на открытии глава администрации Черекского района Алан Кульбаев.

На фестивале представили выставку изделий народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, прошли мастер-классы, творческие встречи, конкурсы, книжная ярмарка. Также состоялся показ национальной и европейской одежды. А для гостей организовали концерт и угощения из блюд национальной кухни.

О фестивале

Международный фестиваль народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и традиционной культуры карачаевцев и балкарцев "Алтын къол" ежегодно проходит на территории одной из самых популярных туристических локации Кабардино-Балкарии - Голубом озере (Церик-кел). Учредителем является Фонд помощи сохранению памятников истории и культуры "Сто шагов к Кайсыну" при поддержке администрации Черекского района.

Из года в год фестиваль собирает все большее количество участников и зрителей.В последние годы на "Алтын къол" приезжают делегации не только из северо-кавказских республик, но и Казахстана, Киргизии,Турции. Организаторы отмечают, что его проведение - это возможность для туристов и жителей региона познакомиться с многообразием и богатством кавказской культуры, ее неповторимым колоритом и гостеприимством.