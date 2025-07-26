Скоплений пассажиров в терминале не наблюдается, несмотря на пиковый пассажиропоток в летние выходные, сообщают в аэропорту

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Аэропорт Сочи совместно с авиакомпаниями нормализовал расписание полетов после введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Сочи совместно с авиаперевозчиками стабилизировал расписание после введения временных ограничений на использование воздушного пространства", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время задержаны 9 рейсов (как прибывающих, так и вылетающих) с ожиданием более 2 часов. Все задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов или техническими причинами у перевозчиков.

Как подчеркнули в аэропорту, скоплений пассажиров в терминале не наблюдается, несмотря на пиковый пассажиропоток в летние выходные.