Изыскания проводились на территории объекта археологического наследия "Якутский острог", сообщили в пресс-службе регионального правительства

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Археологи обнаружили бумажное письмо конца XVII - начала XVIII вв. в ходе раскопок в центре Якутска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Раскопки начались в 2024 году на территории объекта археологического наследия "Якутский острог". Как ранее сообщали в управлении по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия), эта местность входила в городскую черту застройки уже с XVII века, в XVIII веке, судя по карте Якутска 1770 года, а также более поздним картам, эта местность являлась городским центром.

"В ходе разбора сооружений за два [археологических] сезона обнаружен корпус письменных документов, в том числе 14 берестяных грамот, надписи на бочках (на трех бочках они выполнены чернилами, на одной - вырезаны). Однако самой сенсационной находкой для археологов стало бумажное письмо-обращение в адрес архимандрита Феофана, который был настоятелем Спасского монастыря в Якутске в период с 1714 по 1719 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что найдены светильники, которые использовались для освещения и ведения делопроизводства, мундирные пуговицы с позолотой, стеклянные стаканы с вензелем императрицы Елизаветы Петровны, детали вооружения, включая несколько железных ядер небольшого размера, ружья образца 1715 года, ножи.

Кроме того, две постройки, в которых найдены артефакты, сделаны из судовых деталей. Остатки кораблей археологи продемонстрировали главе Якутии Айсену Николаеву. "Это бортовые доски, прошитые вицей. Мы нашли арктическое полярное судно коч, его деталь найдена на Дальнем Востоке впервые. Это не просто барка или дощаник, а полярное судно", - привели в сообщении слова руководителя Сургутского обособленного подразделения научно-производственного объединения "Северная археология-1" Ивана Фролова.

"У открытий российский масштаб. Они практически не имеют аналогов в современной истории. Надо говорить о дальнейшем сохранении находок, об их экспозиции, популяризации, в том числе об организации крупных федеральных выставок. Многие открытия не только воссоздают ту эпоху, но и заставляют на некоторые вещи смотреть уже совсем по-другому. Данный проект мы будем поддерживать и развивать дальше", - отметил глава Якутии. В дальнейшем будет рассматриваться возможность открытия в Якутске музея археологического дерева.