Мероприятие прошло в "Долине туристов", расположенной в районе горнолыжного курорта "Горный воздух"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Бойцы Российских студенческих отрядов (РСО) из 40 регионов РФ, работающие в Сахалинской области, стали участниками фестиваля студенческих отрядов. Его организовали при поддержке областных властей и главы региона Валерия Лимаренко, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль студенческих отрядов провели 26 июля в "Долине туристов", расположенной в районе горнолыжного курорта "Горный воздух", на острове Сахалин. Бойцы РСО участвовали в музыкальной программе "Зажигай, РСО!", также участники создавали сувениры из природных материалов, играли в волейбол, участвовали в мастер-классах по направлению работы в отряде и пели песни у костра.

Фестиваль студенческих отрядов посетил губернатор региона Лимаренко, который, кстати, в молодости и сам состоял в студенческих отрядах.

"Мы выезжали на север, осваивали его с тем, чтобы сейчас север был в активной экономической форме. Главное, мы получили не просто компетенции, которые мы в университете имели, но мы получили еще и навыки коммуникации и креатива", - сказал журналистам глава Сахалинской области.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.