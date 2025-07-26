До 100 человек в год смогут получить знак отличия "Волонтер Москвы"

Его будут выдавать в трех категориях совместно с денежным вознаграждением, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество обладателей знака отличия "Волонтер Москвы" увеличили до 100 человек ежегодно. Теперь выдавать их будут в трех категориях совместно с денежным вознаграждением. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"I степень - от 5 лет, с выплатой 250 000 рублей; II степень - от 3 лет, с выплатой 100 000 рублей; III степень - от 1 года, с выплатой 50 000 рублей", - говорится в сообщении.

Награда была учреждена в 2022 году. За три года ее получили 90 человек - как школьники, так и волонтеры старшего возраста с многолетним опытом. Каждый год на получение знака подается около тысячи заявок.

"Благодарю всех, кто входит в команду волонтеров, поддерживает городские инициативы и активно участвует в жизни Москвы. Ваш вклад делает наш город сильнее, добрее и сплоченнее", - заключил мэр.