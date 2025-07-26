В Министерстве культуры Челябинской области сообщили ТАСС, что всего планируется выступление порядка 300 артистов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Сводный хор открыл Всероссийский певческий фестиваль "Русское поле" в Челябинске, исполнив гимн Челябинской области, передает корреспондент ТАСС с площадки фестиваля.

Программа Всероссийского певческого фестиваля "Русское поле" стартовала в самом центре города, на набережной возле здания Торгового центра в 17:00 (15:00 мск). Тысячи гостей фестиваля слушают выступления певческих коллективов из Карелии, Башкортостана, Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана, Челябинска. Ведущие хоровые коллективы исполняют знаменитые песни военных лет, в том числе "Москвичи", "На безымянной высоте", "Три танкиста".

В Министерстве культуры Челябинской области сообщили ТАСС, что всего планируется выступление порядка 300 артистов в формате open air. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, фестиваль проводится для популяризации хорового пения, укрепления национального самосознания, возрождения культурных традиций. В прошлом году на фестивале звучали русские народные, патриотические и детские песни. Проект организует Челябинская государственная филармония при поддержке губернатора Челябинской области.

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