В экспозицию вошел, в частности, револьвер системы Нагана 1908 года, сообщил командир военно-исторического клуба "Ладога" Ярослав Вакула

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Макеты вооружения Военно-морского флота России с начала XX века и до наших дней представили на выставке в Музее военно-морской славы в Кронштадте. Демонстрация временной экспозиции приурочена ко Дню ВМФ, отметил в беседе с ТАСС командир военно-исторического клуба "Ладога" при подростково-молодежном клубе "Маяк" Кронштадтского дворца молодежи Ярослав Вакула.

"Самый старый экземпляр, который вошел в экспозиционное пространство, это револьвер системы Нагана 1908 года. Выставка демонстрирует вооружение флота от начала Великой Отечественной войны и до наших дней", - отметил Вакула.

На выставке особый интерес представляют четыре легендарных экспоната: знаковый ППШ, пистолет-пулемет Шпагина ("папаша") - символ Победы в Великой Отечественной войне, легендарный пулемет "Максим", винтовка Мосина с гранатометом Дьяконова - редкий образец комбинированного оружия, и мощное противотанковое ружье ПТРД - "убийца танков" начального периода войны.