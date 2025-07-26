Село является родиной трех Героев Советского Союза, сообщила пресс-служба правительства региона

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Село Гадалей в Иркутской области, по которому в 1919 году проходила армия одного из лидеров белого движения Александра Колчака и жители которого были участниками Гражданской войны, отметило 200-летие. Село является родиной трех Героев Советского Союза и Героя России, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы отмечаем 200-летие со дня основания села Гадалей. Несмотря на солидный возраст, муниципалитет растет, развивается, хорошеет. <…> Родина трех Героев Советского Союза и Героя России - множество городов гордились бы таким созвездием", - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на празднике в честь юбилея села.

По преданию, туда, где сейчас стоит село, пришли буряты и нашли стрелу неизвестного воина. Они назвали местность Годлитэгазар - Годли-Гадалей. В 1825 году была построена церковь и местность приобрела статус села. Когда-то здесь жили тофы - ныне коренной малочисленный народ.

В 1919 году по Гадалею проходили части армии адмирала Колчака во время перехода-отступления. Жители Гадалея были участниками Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны все мужчины села ушли на фронт, остались только дети, женщины и старики. Три воина из Гадалея удостоены звания Героя Советского Союза. Сейчас 49 уроженцев села принимают участие в специальной военной операции. Один из них - Владислав Ващелин - удостоен звания Героя России, а жители села оказывают помощь фронту: плетут маскировочные сети, делают свечи, собирают гуманитарную помощь.