В течение двух дней его работы в кинопарке "Москино", помимо концертов, посетителей ожидают игры, квесты, мастер-классы, "Кинематографическая эстафета" и постановочные съемки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Выступление симфонического оркестра "Глобалис" открыло в полдень 26 июля музыкальный фестиваль "Наши в городе", передает корреспондент ТАСС. Фестиваль продолжит работу до 27 июля в кинопарке "Москино".

Как рассказал журналистам дирижер оркестра Леонид Бутинский, на площадке "Москино" коллектив выступают впервые. Он отметил высокий уровень организации фестиваля и заинтересованность публики, которая провожала музыкантов громкими возгласами и аплодисментами. "Очень интересна концепция пространства: две сцены, детская зона - все так разнесено, что друг другу не мешает", - добавил продюсер оркестра Петр Герасимов.

Вслед за открывшим фестиваль коллективом выступили группы "Крематорий" и Casual. Кроме того, в числе субботних мероприятий числятся концерты таких исполнителей, как Найк Борзов, Елена Джая, групп "Гудтаймс", "ГК", "Ключевая", "Чайф". Перед зрителями также выступят Radio tapok и Гоша Куценко. Концерты проходят на центральной площади и возле площадки "Дальневосточный город". Длительность каждого сета составляет 60 минут.

Время работы фестиваля - 2 дня. Так, 27 июля гости центральной площади "Москино" смогут посетить концерты групп Nagart, "Анимация", F.P.G, "Пилот". Здесь также выступит солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров. В последний день работы "Наших в городе" возле площадки "Дальневосточный город" свои сеты представят группы "Ключи", TattooIn, "Гран-КуражЪ", "Демидоband". Завершат день Юлия Пересильд и группа "Manдрагора".

Фестиваль "Наши в городе" проходит в кинопарке "Москино" впервые. В течение двух дней его работы, помимо концертов, посетителей ожидают игры, квесты, мастер-классы, "Кинематографическая эстафета" и постановочные съемки.