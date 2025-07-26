Они заняли первое, второе и третье места, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московские школьники заняли призовые места на Международной олимпиаде по биологии, которая проходит с 20 по 27 июля на Филиппинах. Они заняли первое, второе и третье места, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Вера Красноперова из школы №57 завоевала золотую медаль, Захар Дегтеренко из этой же школы получил серебряную медаль, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал обладателем бронзовой медали. Поздравляю ребят! Они справились с теоретическими и практическими турами, охватившими сложнейшие разделы, - от молекулярной биологии до биосистематики", - отметил Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что российская сборная состязалась с представителями около 80 стран. Перед олимпиадой школьники прослушали лекции и отработали практические навыки на биологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.

Собянин добавил, что до этого московские школьники заняли первое место на первой открытой международной биологической олимпиаде в "Сириусе, где они соревновались с участниками из 14 стран. "На Всероссийской олимпиаде по биологии в этом году они завоевали 107 дипломов победителей и призеров - на 43% больше, чем в прошлом. И это не предел", - отметил мэр.