В центральном мероприятии празднования приняли участие лидер кубинской революции Рауль Кастро и президент Кубы Мигель Диас-Канель

ГАВАНА, 26 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек собрались в ранние утренние часы в субботу на площади имени генерала Максимо Гомеса в городе Сьего-де-Авила в центральной части Кубы, чтобы отметить один из главных праздников карибской республики - День национального восстания, передает корреспондент ТАСС. В центральном мероприятии празднования приняли участие лидер кубинской революции Рауль Кастро и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Массовые торжества в день памяти о попытке штурма 26 июля 1953 года молодыми революционерами во главе с Фиделем Кастро казарм Монкада в городе Сантьяго-де-Куба ежегодно проходят по всей стране, но центральное мероприятие проводится в разных городах республики. В 2025 году этой чести был удостоен Сьего-де-Авила.

Как отметили, выступая на мероприятии, представители руководства кубинской Коммунистической партии в провинции с одноименным названием, Сьего-де-Авила был выбран в качестве штаб-квартиры праздника благодаря достижениям в разных сферах. Отмечалось, в частности, что за девять месяцев в провинции были построены три солнечные электростанции, что особенно важно для Кубы, переживающей острый энергетический кризис.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, выступая на площади имени Максимо Гомеса, отметил, что "сегодня республика противостоит серьезным вызовам". Он подчеркнул, что сильный ущерб экономике Кубы наносит ужесточившееся торгово-экономическое эмбарго, которое уже более 60 лет держит правительство США. "Борьба с этими трудностями - часть нашей идентичности, нашей истории, - отметил Марреро. - Мы будем решать проблемы рационально, согласно возможностям нашей экономики". Одним из главных вызовов для Кубы премьер назвал проблему отключений электричества, которая обостряется в летний жаркий период из-за повышенной нагрузки на электросети. "Мы принимаем все меры, чтобы решить эту проблему, будем и дальше бороться", - подчеркнул Марреро, сообщив, что кубинские власти разработали и реализуют программу для разрешения энергетического кризиса.

Марреро отметил, что в непростой экономической ситуации Кубе особенно важна солидарность друзей - Венесуэлы, влиятельного регионального объединения Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), России и Китая. "Мы посылаем сигнал всем странам - кубинская революция жива", - подчеркнул Марреро.

"26 июля - очень важный праздник для нас, это часть нашей истории, это наши традиции, он напоминает нам о важных темах", - поделился с корреспондентом ТАСС мнением член Ассоциации борцов за кубинскую революцию Роберто Вера. "Мы живем в свободной суверенной стране, и как бы ни было нам сейчас трудно, мы всегда будем с этой революцией, мы с ней родились, и мы с ней живем", - сказал он.

Выражение солидарности

Накануне праздничного мероприятия президент Кубы провел в Сьего-де-Авила встречу, посвященную солидарности. Принявшие в ней участие около 370 представителей из 23 стран, участники восьми солидарных с Кубой проектов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и США рассказывали, в частности, о помощи кубинских врачей их странам на разных этапах. Все они подчеркивали необходимость срочной отмены торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы и исключения карибской республики из американского списка стран, которые якобы являются спонсорами терроризма.

О празднике

26 июля считается одной из самых знаменательных дат в истории современной Кубы: в этот день в 1953 году был сделан один из первых шагов к победе революции на Кубе. Группа революционно настроенной молодежи во главе с Фиделем Кастро попыталась взять штурмом казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, которые тогда были вторым по важности военным гарнизоном страны. Штурм провалился, большинство его участников погибли, а уцелевшие оказались в тюрьме или в изгнании. Тем не менее именно эта акция положила начало вооруженной борьбе кубинского народа против диктатуры Фульхенсио Батисты. После победы революции в 1959 году 26 июля стал отмечаться как один из главных национальных праздников Кубы.