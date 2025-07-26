Дагестанское село Чумли после обращения матери участника СВО обеспечат водой

Местная жительница Ангелина Уруджева готова оказать дополнительную помощь в проведении водопровода, сообщил врио главы Кайтагского района Запир Гасанов

МАХАЧКАЛА, 26 июля. /ТАСС/. Строительство водопровода планируют начать в этом году в селе Чумли Кайтагского района Дагестана. Об этом ТАСС сообщил врио главы района Запир Гасанов.

"Вместе с депутатом Народного собрания Дагестана Узлипат Гасановой провели выездную встречу с активом села Чумли, где обсудили организацию питьевого водоснабжения села. С инициативой проведения водопровода выступила местная жительница Ангелина Уруджева, мать погибшего участника СВО, которая готова оказать дополнительную помощь в реализации проекта. Жители Чумли поддержали инициативу единогласно. Руководство района выражает благодарность Ангелине Уруджевой за ее предложение", - сказал сказал собеседник агентства.

По его словам, проблема питьевой воды в селе стоит особенно остро. "Без стабильного водоснабжения остаются не только жилые дома, но и здание школы. Обеспечение базовой инфраструктуры в селах главный приоритет для района. Ни одно село не должно оставаться без элементарных благ", - добавил Гасанов.