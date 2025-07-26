Мероприятие продлится до 3 августа, сообщили в пресс-службе курорта

ЧЕРКЕССК, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 100 любителей экстремального велоспорта приняли участие в массовом спуске с высоты более 3 тыс. м на горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР). Гонка открыла байк-фестиваль, который продлится до 3 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Первым мероприятием байк-фестиваля Invoke BikeFest стал массовый спуск Мегалавина с высоты более 3 тыс. метров. В заезде участвовали свыше 100 гостей "Архыза" из разных регионов страны", - сказали в пресс-службе курорта.

Любители маунтинбайка в рамках фестиваля будут также состязаться в дисциплинах Dual Slalom (заезд двух гонщиков), Enduro Race (каждому частнику необходимо проехать пять спецучастков) и в скоростном спуске Downhill Race, где предстоит преодолеть трассу в 2,5 км с перепадом высоты более 500 м.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает 2 туристические деревни, 44 км экотроп, 9 канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.