Очереди на подходах к Крымскому мосту ликвидировали

Затруднений в проезде нет как со стороны Керчи, так и Тамани

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи ликвидированы по состоянию на 20:00 мск, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала на 11:00 мск, в очередях находилось около 630 машин. А к 19:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи было зафиксировано 60 машин, при этом со стороны Тамани никаких затруднений в движении не было.

В новость внесены изменения (20:32 мск) - добавлена информация о ликвидации очередей.