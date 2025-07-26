Сразу после возобновления напор может быть низким, отметил глава городского округа Игорь Трифонов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Необходимые для водоснабжения работы завершились, начинается поэтапная подача воды в Королев. Об этом сообщил глава городского округа Игорь Трифонов.

"На водоочистной станции завершили работы, необходимые для восстановления водоснабжения. Начинаем поэтапную подачу воды в дома. Сразу после возобновления напор может быть низким, это временное явление. В ближайшие несколько часов параметры восстановятся", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что подача воды была перекрыта в Королев в связи с повреждением трубы экскаватором. В город по команде губернатора Московской области Андрея Воробьева были направлены специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы и бригады из соседних муниципалитетов. Для жителей всех микрорайонов организовали подвоз воды муниципальными и областными службами.