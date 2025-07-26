Он начнет работу 1 сентября, сообщили в региональном управлении СК

НАЛЬЧИК, 26 июля. /ТАСС/. Кадетский класс Следственного комитета России создадут в одной из школ города Баксана в Кабардино-Балкарии (КБР). Кадетам дополнительно будут преподавать азы и историю следственной работы, нормы российского законодательства, сообщили в региональном управлении СК России.

"Руководитель следственного управления СК России по КБР Андрей Фишман и директор школы № 2 города Баксана Ахмед Нагоев подписали соглашение о создании кадетского класса Следственного комитета. <...> Кадетам кроме общеобразовательной программы будут преподавать специальные дисциплины, особое внимание будет уделено азам следственной работы, изучению истории следственных органов и норм российского законодательства", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что после окончания школы кадеты смогут поступить в юридические вузы страны, а затем стать курсантами Академии Следственного комитета России.

Заработает класс уже 1 сентября.