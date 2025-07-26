Приезд бойца привлек большое число запорожских спортсменов, отметил исполняющий обязанности директора СК "Южный" Сергей Шпилев

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Бразильский боец смешанных единоборств Франсимар Баррозу провел мастер-класс для спортсменов в Мелитополе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Я давно живу в России, у меня жена - гражданка России, у нас родился сын - Габриэль. Я искренне рад, что у меня есть возможность посещать такие места. Конечно, что тут все еще опасно, но я выражаю уважение каждому, кто тут находится", - сказал журналистам боец.

Исполняющий обязанности директора СК "Южный" Сергей Шпилев заявил, что приезд бойца заинтересовал большое число запорожских спортсменов.

"Это праздник для нашей молодежи. Это один из немногих спортсменов, который завоевал четвертый дан по джиу-джитсу, неоднократно выступал в самом большом промоушене мира - UFC", - сказал он.

Баррозу провел не только мастер-класс для 40 бойцов разного возраста, которые пришли на занятия, но и принял несколько вызов от запорожских спортсменов.